О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начаты работы по предотвращению загрязнения Арменией реки Охчучай

Начаты работы по предотвращению загрязнения Арменией реки Охчучай Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и другие соответствующие структуры начали работы по снижению уровня загрязнения Охчучая со стороны Армении.
Экология
16 октября 2021 г. 14:48
Начаты работы по предотвращению загрязнения Арменией реки Охчучай

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и другие соответствующие структуры начали работы по снижению уровня загрязнения Охчучая со стороны Армении.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, очищение рек от загрязнений - важный вопрос: "Потому что обеспечение чистой водой населения, возвращающегося на освобожденные территории, является обязанностью государства".

В.Керимов напомнил, что в Азербайджане имеются 4 реки, протекающие по территории Армении: "Это Баргюшад, Охчучай, Баситчай и Араз. Река Араз протекает по территории Ирана и Армении. По уровню загрязнения среди этих рек Охчучай находится в наиболее критическом состоянии".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Oxçuçayı çirkləndirməsinin qarşısını almaq üçün işlərə başlanılıb

Другие новости из категории

Замминистра: Азербайджан стал свидетелем экоцида на освобожденных землях
Замминистра: Азербайджан стал свидетелем экоцида на освобожденных землях
16 октября 2021 г. 14:07
Прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды на воскресенье
16 октября 2021 г. 12:56
Браконьеры в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манатов
Браконьеры в Шахдагском национальном парке оштрафованы на 4 000 манатов
15 октября 2021 г. 17:42
В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия
В Азербайджане с 18 октября ожидаются нестабильные погодные условия
15 октября 2021 г. 15:15
Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу
15 октября 2021 г. 12:51
И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома
И.о. директора: На территории Ботанического сада построены два незаконных дома
14 октября 2021 г. 18:33
Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер
Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер
14 октября 2021 г. 13:06
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
13 октября 2021 г. 13:01
С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер
С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер
12 октября 2021 г. 16:44
Вопрос загрязнения Охчучая остается в поле зрения министерства экологии
Вопрос загрязнения Охчучая остается в поле зрения министерства экологии
12 октября 2021 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi