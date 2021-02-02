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Начальник службы: Азербайджан не входит в число стран, богатых водными ресурсами

Начальник службы: Азербайджан не входит в число стран, богатых водными ресурсами “Азербайджан не входит в число стран, богатых подземными и наземными водными ресурсами. Поэтому в данной сфере проводятся большие разведочные работы. В стране имеется 11 таких водных месторождений, посредством которых страна обеспечивается пресной водой".
Экология
2 февраля 2021 г. 16:35
Начальник службы: Азербайджан не входит в число стран, богатых водными ресурсами

“Азербайджан не входит в число стран, богатых подземными и наземными водными ресурсами. Поэтому в данной сфере проводятся большие разведочные работы. В стране имеется 11 таких водных месторождений, посредством которых страна обеспечивается пресной водой".

Как передает Report, об этом на "Экспертном часе" сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, реальная ситуация обусловила проведение серьёзных изменений в геологоразведочных работах: "Основными приоритетными вопросами является обнаружение в самое короткое время имеющихся на освобожденных от оккупации территориях запасов минерального сырья, проведение мониторингов".

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: "Azərbaycanın su ehtiyatları zəngin deyil"

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