Начальник службы: Азербайджан не входит в число стран, богатых водными ресурсами

“Азербайджан не входит в число стран, богатых подземными и наземными водными ресурсами. Поэтому в данной сфере проводятся большие разведочные работы. В стране имеется 11 таких водных месторождений, посредством которых страна обеспечивается пресной водой".

“Азербайджан не входит в число стран, богатых подземными и наземными водными ресурсами. Поэтому в данной сфере проводятся большие разведочные работы. В стране имеется 11 таких водных месторождений, посредством которых страна обеспечивается пресной водой".

Как передает Report, об этом на "Экспертном часе" сказал начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, реальная ситуация обусловила проведение серьёзных изменений в геологоразведочных работах: "Основными приоритетными вопросами является обнаружение в самое короткое время имеющихся на освобожденных от оккупации территориях запасов минерального сырья, проведение мониторингов".