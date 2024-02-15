Начальник службы: В первой декаде февраля температура воздуха превысила климатическую норму на 14 градусов

В первой декаде февраля в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдалось 22-24, в регионах - до 22 градусов тепла, что на 2-14 градусов выше климатической нормы.

В первой декаде февраля в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдалось 22-24, в регионах - до 22 градусов тепла, что на 2-14 градусов выше климатической нормы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, на аномально жаркие погодные условия повлиял поток теплого воздуха, поступающего в страну с юга.

"Умеренная погода, наблюдавшаяся в стране в первой декаде февраля, больше напоминала весну, чем зиму. На фоне умеренных южных ветров температура воздуха была на 2-14 градусов выше климатической нормы. Многолетние метеорологические наблюдения и анализы показывают, что в прошлые годы в феврале также наблюдались подобные аномально жаркие погодные условия. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в аналогичный период прошлого года достигала 21 градуса тепла, в 2021 году - 22 градусов, а в 2020 году - 25 градусов тепла", - сказал начальник службы.