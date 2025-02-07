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Начальник службы: Наблюдаемый на территории страны сильный ветер 9 февраля постепенно стихнет

Начальник службы: Наблюдаемый на территории страны сильный ветер 9 февраля постепенно стихнет В Баку и на Абшеронском полуострове 8 и 9 февраля ожидается дождливая погода, в некоторых частях полуострова осадки перейдут в мокрый снег.
Экология
7 февраля 2025 г. 17:40
Начальник службы: Наблюдаемый на территории страны сильный ветер 9 февраля постепенно стихнет

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 и 9 февраля ожидается дождливая погода, в некоторых частях полуострова осадки перейдут в мокрый снег.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, наблюдаемый на территории страны сильный северо-западный ветер с утра 9 февраля постепенно стихнет:

"8 февраля в регионах также сохранится дождливая погода, в горных и предгорных районах выпадет снег. С утра 9 февраля осадки постепенно прекратятся, в течение дня в большинстве регионов будет преимущественно без осадков".

Начальник службы добавил, что 10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах погода стабилизируется, осадки прекратятся, будет преобладать умеренный западный ветер.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-5° тепла, в низменных районах - 5-8°, в горных районах - до 5° тепла.

В связи с ожидаемой морозной погодой 8-10 февраля в горных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: Güclü külək fevralın 9-u səhər saatlarından tədricən zəifləyəcək

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