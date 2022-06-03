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Началась эксплуатация месторождений Агдуздаг и Гашгачай

Началась эксплуатация месторождений Агдуздаг и Гашгачай "Началась эксплуатация месторождения Агдуздаг в Кяльбаджаре и месторождения Гашгачай в Дашкесане".
Экология
3 июня 2022 г. 17:11
Началась эксплуатация месторождений Агдуздаг и Гашгачай

"Началась эксплуатация месторождения Агдуздаг в Кяльбаджаре и месторождения Гашгачай в Дашкесане".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев.

Он отметил, что в стране продолжаются работы по подъему горнодобывающей промышленности.

"На освобожденных территориях существуют около 800 месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. В ближайшем будущем они будут играть роль минерально-сырьевой базы".

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Версия на английском языке Exploitation of Aghduzdagh and Gashgachay ore deposits starts 
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə Ağduzdağ və Daşkəsəndə Qaşqaçay yataqlarının istismarına başlanılıb

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