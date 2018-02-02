Начальник экспедиции: За последние 5 дней в маяках в оползневой зоне на Баиле нет изменений и активности

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Баку. 2 февраля. "В настоящее время в оползневой зоне относительное спокойствие, активности не наблюдается".

Об этом заявил Report начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, за последние 5 дней в поставленных на этой территории маяках каких-либо изменений и активности зарегистрировано не было: "Вчера на территории были завершены буровые работы, взяты лабораторные анализы. Думаю, что к концу следующей недели окончательные результаты будут представлены в соответствующие органы министерства. На этой территории, работы проводит не только наша структура, но и Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана и министерство чрезвычайных ситуаций. В то же время на этой территории установлены приборы из Японии. Будет получен итоговый результат и принято соответствующее решение.

Дату возвращения жителей в свои дома знают местные исполнительные структуры. Мы отметили круг опасных территорий, топографические карты. Жители близлежащих к опасной территории домов временно переселены в две соседние школы. Остальные проживают у родственников".