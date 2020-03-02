Наблюдаемый в Баку сильный ветер стихнет

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью в некоторых местах возможен дождь. Утром местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью в некоторых восточных районах будет дождливо, местами туман. Ожидается западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 3-4 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В министерстве сообщили, что наблюдающиеся в Азербайджане нестабильные погодные условия сохранятся до утренних часов 3 марта. В ночь со 2-го на 3-е марта северо-западный ветер стихнет. Днем 3 марта преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер.