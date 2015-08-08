Мощные вспышки на Солнце могут привести к магнитным бурям на Земле

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Три вспышки среднего класса С зафиксировали российские ученые на Солнце. По прогнозу на 8 августа, могут быть вспышки высокого класса М.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова.

"Вспышечная активность ожидается низкая, есть вероятность вспышек М класса, геомагнитное поле возможно неустойчивое, радиационная обстановка - невозмущенная", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Мощные вспышки при определенных условиях, одним из которых является направленность вспышки в сторону нашей планеты, могут привести к магнитным бурям на Земле.