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На Земле ожидается геомагнитная буря

На Земле ожидается геомагнитная буря 4-5 октября из-за вспышек на Солнце на Земле ожидается геомагнитная буря.
Экология
3 октября 2024 г. 14:14
На Земле ожидается геомагнитная буря

4-5 октября из-за вспышек на Солнце на Земле ожидается геомагнитная буря.

Об этом Report сообщили на кафедре Астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Сообщается, что солнечная активность останется на средне-высоком уровне, вероятны вспышки класса М (которые могут слабо препятствовать распространению радиоволн), а также изолированные вспышки класса Х (сильные). В результате воздействия высокоскоростных потоков из корональных дыр ожидается высокая геоактивность и показатели солнечного ветра.

С ночи 4 октября примерно до 08:00 утра ожидается буря уровня G2 (средняя). Затем геомагнитное поле вернется к фоновому уровню. В тот же день с 21:00 ожидается буря уровня G2 (средняя), а с 01:00 ночи до 09:00 5 октября прогнозируется геомагнитная буря уровня G1 (умеренная).

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Версия на азербайджанском языке ФотоYerdə geomaqnit qasırğası gözlənilir

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