На выходных ожидается сильный ветер

26-27 октября в Азербайджане прогнозируется ветреная погода.

26-27 октября в Азербайджане прогнозируется ветреная погода.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Сообщается, что в Агдаме, Агджабеди, Агдаше, Уджаре, Гейчае, Гаджигабуле, Агстафе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Товузе, Кяльбаджаре, Астаре, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Сальяне, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Шабране, Тертере, Барде, Бейлагане, Джалилабаде, Евлахе, Зардабе, Шамахе, Дашкесане будет преобладать западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому предупреждению.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Гёранбое, Нафталане, Нефтчале, Гобустане ожидается северо-западный ветер со скоростью 20.8-28.4 м/с, что соответствует оранжевому предупреждению.