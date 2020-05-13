На улицах и проспектах Баку будут пересажены деревья

После общественных слушаний дано разрешение на перенос деревьев, а там где это невозможно выкорчевывание деревьев, которые находятся на территориях, попадающих под строительство новых инфраструктур на проспекте Иншаатчылар, 2 в Ясамальском районе Баку, а также расширение части улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Гусейнзаде, 28 Мая и Юсифа Сафарова. Разрешение дано при условии, что на этой территории или в более благоприятном месте будет посажено большее количество деревьев.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Правления Агентства государственной экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

По его словам, учтена значимость проектов с точки зрения социально-инфраструктурной важности и необходимость устранения пробок. В рамках существующих требований и правил, выкорчеванные деревья в ближайшие дни будут обрезаны и с укоренившейся почвой перенесены в другие места и посажены. "Наша цель - обеспечить соответствие всех проектов экологическим требованиям и посадку еще большего количества деревьев на месте тех, которые было необходимо выкорчевать".