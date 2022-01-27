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На трассе Баку-Шемаха вырублены сосны

На трассе Баку-Шемаха вырублены сосны Сотрудники Госслужбы экологической безопасности расследовали факт вырубки сосновых деревьев на 22-м километре трассы Баку-Шемаха.
Экология
27 января 2022 г. 12:33
На трассе Баку-Шемаха вырублены сосны

Сотрудники Госслужбы экологической безопасности расследовали факт вырубки сосновых деревьев на 22-м километре трассы Баку-Шемаха.

Как сообщил Report начальник регионального управления экологии Фарид Пириев, при осмотре указанной территории был выявлен факт вырубки трех сосен и нанесение природе ущерба в размере 600 манатов.

"В настоящее время совместно с Абшеронским районным управлением полиции ведется разбирательство для установления причастных к вырубке лиц", - отметил он.

По словам Ф.Пириева, на месте вырубленных деревьев были посажены новые.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Şamaxı yolunda şam ağacları kəsilib

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