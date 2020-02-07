На территорию страны проникли холодные воздушные массы, идет снег ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По последним данным, в районах уже наблюдается изменение погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Западный ветер в Дашкесане усилился до 28 м/с, в Сальяне до 23 м/с, в Товузе до 24 м/с, в Тертере до 23 м/с, в Нафталане, Агстафе до 20 м/с, в Астаре до 18 м/с, в Гейтепе до 17 м/с, в Шеки до 15 м/с. В Гейгеле, Балакене, Гедабеке, Гяндже, Загатале, Агстафе, Сарыбаше, Шамкире идет дождь. В Дашкесане начал идти снег. Наблюдается постепенное проникновение холодных воздушных масс на территорию страны.