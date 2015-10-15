Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На территории Азербайджана резко похолодает и выпадет снег.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, до полудня 18 октября погода на территории страны будет нестабильной, местами возможны дожди. В некоторых местах осадки будут интенсивного характера, в горных районах прогнозируется мокрый снег, который перейдет в снег.

Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.