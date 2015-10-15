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    На территории Азербайджана резко похолодает и выпадет снег

    Гидрометеорологи предупредили граждан о похолодании

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На территории Азербайджана резко похолодает и выпадет снег.

    Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации, до полудня 18 октября погода на территории страны будет нестабильной, местами возможны дожди. В некоторых местах осадки будут интенсивного характера, в горных районах прогнозируется мокрый снег, который перейдет в снег.

    Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер. 

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