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На территории Азербайджана наблюдались дожди с грозами

На территории Азербайджана наблюдались дожди с грозами На территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, местами прошли дожди с грозами.
Экология
13 октября 2024 г. 10:21
На территории Азербайджана наблюдались дожди с грозами

На территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, местами прошли дожди с грозами.

Как передает Report, об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно данным ведомства на 09:00, количество выпавших осадков в Сабирабаде составило 57 мм, в Лянкяране - 47 мм, Джафархане - 23 мм, Астаре, Нефтчале 5 мм.

На острове Чилов, Маштаге, Бине выпало 1 мм осадков, на Нефтяных камнях - 9, в Пираллахы - 2.

В Шамкире, Нафталане, Гёйгёле, Балакене, Дашкесане, Лерике, Грызе, Тертере, Гёйчае, Шеки, Гахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Габале, Хыналыге, Халтане наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21 градус, в Нахчыванской АР - 29 градусов, в равнинных районах - 26 градусов, в горных - до 18 градусов тепла.

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