    На Солнце произошла сильная вспышка

    Экология
    • 20 сентября, 2025
    • 12:10
    На Солнце произошла сильная вспышка

    Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

    "20 сентября в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут", - говорится в сообщении.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Вспышка на солнце Магнитные бури космос

