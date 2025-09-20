На Солнце произошла сильная вспышка
Экология
- 20 сентября, 2025
- 12:10
Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.
"20 сентября в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут", - говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
