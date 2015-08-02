На самом известном небоскребе Нью-Йорка появились изображения вымирающих животных

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Световые проекции изображений животных, находящихся под угрозой исчезновения, появились в субботу вечером на одной из стен самого известного небоскреба Нью-Йорка - 102-этажного Empire State Building. Акция, ставшая первой в своем роде, организована защитниками природы, чтобы привлечь внимание к борьбе за сохранение вымирающих видов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Динамические "световые картины", в том числе снежного барса, редких обезьян, скатов, птиц, змей и морских животных будут сменяться под музыку композитора Джея Ральфа на участке стены здания площадью примерно 115 на 57 метров до полуночи по местному времени (07:00 мск). Изображения создаются с помощью 40 мощных прожекторов, установленных на крыше одного из соседних строений.

Идея проведения акции принадлежит режиссеру и директору американской природоохранной организации Oceanic Preservation Society Луису Сайхойосу, а также руководителю специализирующейся на освещении зданий калифорнийской компании Obscura Digital Трэвису Трелкелу.

Как отметил Сайхойос, цель мероприятия состоит в том, чтобы ясно показать, чего лишится мир в случае исчезновения этих животных.

"Мы пытались создать нечто прекрасное, а не что-то такое, что шокировало бы людей, - сказал Трелкел. - Рассчитываем, что нашему примеру последуют и другие. Это было бы великолепно".

Небоскреб Empire State Building организаторы выбрали из-за его мировой известности, однако на то, чтобы добиться от властей крупнейшего мегаполиса США разрешения на проведение акции, им потребовалось около трех лет. Оно было получено лишь месяц назад. Общая стоимость мероприятия составила примерно $1 млн. Эти средства были предоставлены по большей части из благотворительных фондов.

"Концепция сочетания искусства и городского пейзажа при наличии значимой для общества идеи - это просто замечательно", - сказал директор фонда, в собственности которого находится знаменитый небоскреб, Энтони Малкин. Традиция подсвечивать верхнюю часть Empire State Building разными цветами в связи с важными событиями существует с 1976 года, однако, как отметили организаторы, динамические световые проекции высокого разрешения на его стенах ранее еще никогда не появлялись.