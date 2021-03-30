На равнине Аджинохур может быть создан национальный парк

“Наличие по соседству с равниной Аджинохур посевных территорий ставит под угрозу жизнь здешних джейранов, а это воспрепятствует росту их популяции. На равнину Аджинохур выпущено 5 джейранов".

“Наличие по соседству с равниной Аджинохур посевных территорий ставит под угрозу жизнь здешних джейранов, а это воспрепятствует росту их популяции. На равнину Аджинохур выпущено 5 джейранов".

Как передает Report, об этом в "Экспертном часе" сказал специалист-зоолог Эльшад Аскеров.

По его словам, в первый год рост популяции джейранов шел медленно, однако в последние два года наблюдается прирост поголовья: "Площадь территории позволяет, чтобы здесь обитало большее количество джейранов. Однако джейранам мешает соседство с посевными территориями. Использование на посевных площадях химических веществ создает опасность для жизни джейранов. Было бы хорошо создать на равнине Аджинохур особо охраняемую природную территорию. Мы предложим создать здесь национальный парк".