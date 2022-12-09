На азербайджанском побережье Каспийского моря обнаружены туши еще 4 тюленей

На азербайджанском побережье Каспийского моря обнаружены туши еще 4 тюленей.

На азербайджанском побережье Каспийского моря обнаружены туши еще 4 тюленей.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются мониторинги в связи с выявлением случаев массовой гибели тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря.

Начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев отметил, что в ходе проведенных 9 декабря специалистами Службы, Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства и Агентства продовольственной безопасности мониторингов на побережье в Новханы, Горадиле, Шувялане были обнаружены туши 4 тюленей.

По словам начальника службы, специалисты взяли образцы туш тюленей с целью установления причины их гибели.