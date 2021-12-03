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На освобожденных территориях начато строительство 11 автоматических гидрологических станций

На освобожденных территориях начато строительство 11 автоматических гидрологических станций "В пунктах гидрометеорологических наблюдений на освобожденных территориях не проводились наблюдения за последние 30 лет, инфраструктура полностью выведена из строя. В ближайшее время планируется возобновить работу этих пунктов с применением современных ав
Экология
3 декабря 2021 г. 16:54
На освобожденных территориях начато строительство 11 автоматических гидрологических станций

"В пунктах гидрометеорологических наблюдений на освобожденных территориях не проводились наблюдения за последние 30 лет, инфраструктура полностью выведена из строя. В ближайшее время планируется возобновить работу этих пунктов с применением современных автоматизированных систем наблюдения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на панели "Большое возвращение в Карабах: Устойчивое заселение и экономическая реинтеграция" в рамках Экономического форума UNEC.

Министр отметил, что уже начаты работы по строительству 11 автоматических гидрологических станций.

По его словам, в целях обеспечения гидрометеорологической безопасности также будет обеспечена установка радарных систем наблюдения.

M.Бабаев добавил, что в целях изучения радиологической и радиоэкологической обстановки на этих территориях совместно с соответствующими структурами проводятся мониторинги.

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