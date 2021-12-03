На освобожденных территориях начато строительство 11 автоматических гидрологических станций

"В пунктах гидрометеорологических наблюдений на освобожденных территориях не проводились наблюдения за последние 30 лет, инфраструктура полностью выведена из строя. В ближайшее время планируется возобновить работу этих пунктов с применением современных ав

"В пунктах гидрометеорологических наблюдений на освобожденных территориях не проводились наблюдения за последние 30 лет, инфраструктура полностью выведена из строя. В ближайшее время планируется возобновить работу этих пунктов с применением современных автоматизированных систем наблюдения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на панели "Большое возвращение в Карабах: Устойчивое заселение и экономическая реинтеграция" в рамках Экономического форума UNEC.

Министр отметил, что уже начаты работы по строительству 11 автоматических гидрологических станций.

По его словам, в целях обеспечения гидрометеорологической безопасности также будет обеспечена установка радарных систем наблюдения.

M.Бабаев добавил, что в целях изучения радиологической и радиоэкологической обстановки на этих территориях совместно с соответствующими структурами проводятся мониторинги.