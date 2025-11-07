Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Экология
    • 07 ноября, 2025
    • 15:57
    На месторождении Карабах обеспечат защиту тюленей при сейсмических исследованиях

    При сейсмических исследованиях на месторождении Карабах предусмотрены меры экологического контроля для защиты тюленей.

    Как сообщает Repor, об этом заявила представитель компании "BP-Azerbaijan" Ульвия Сеидмамедова во время онлайн-встречи, проведенной с целью обсуждения документа Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках программы сейсмических исследований по проекту "Карабах".

    По ее словам, компания намерена свести к минимуму возможное негативное воздействие сейсмических работ на морских млекопитающих, особенно на каспийских тюленей, находящихся под угрозой исчезновения.

    "Для этого будут применяться технические и организационные меры, снижающие звуковое воздействие. Исследования пройдут с учетом периодов миграции и кормления тюленей, будет создана специальная система мониторинга дляснижения влияния на окружающую среду. При необходимости работы будут временно приостанавливаться", - отметила Сеидмамедова.

    Она подчеркнула, что каспийский тюлень занесен в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) и в "Красную книгу" Азербайджана как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

    "Во время всех этапов исследований защита этого вида останется одним из главных приоритетов", - добавила представитель компании.

    месторождение "Карабах" сейсморазведка тюлени Каспийское море
