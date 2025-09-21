Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимости

    Экология
    • 21 сентября, 2025
    • 16:15
    На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимости

    Завтра в Азербайджане из-за непогоды дальность видимости на автомобильных дорогах будет ограничена.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что 22 сентября в связи с дождем и туманом на магистралях страны ожидается снижение дальности до 500-1000 метров.

    национальная служба гидрометеорологии дальность видимости дороги
    Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Последние новости

    17:00

    Ферстаппен получил Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    16:43

    Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    16:41
    Фото

    "Формула 1": Определился победитель Гран-при Азербайджана — ОБНОВЛЕНО-4

    Формула 1
    16:29

    Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

    Другие страны
    16:15

    На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимости

    Экология
    16:04

    Озгюр Озель переизбран председателем НРП

    В регионе
    15:53

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    15:39

    СМИ: УЕФА может отстранить Израиль от всех европейских турниров

    Футбол
    15:24

    Австралия объявит о признании палестинского государства

    Другие страны
    Лента новостей