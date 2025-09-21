На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимости

Завтра в Азербайджане из-за непогоды дальность видимости на автомобильных дорогах будет ограничена.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что 22 сентября в связи с дождем и туманом на магистралях страны ожидается снижение дальности до 500-1000 метров.