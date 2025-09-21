İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    21 sentyabr, 2025
    • 16:01
    Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, sentyabrın 22-də ölkə ərazisində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимости

