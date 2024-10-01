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На Бакинской неделе климатической деятельности обсудили финансирование сельского хозяйства

На Бакинской неделе климатической деятельности обсудили финансирование сельского хозяйства 16:52
Экология
1 октября 2024 г. 17:27
На Бакинской неделе климатической деятельности обсудили финансирование сельского хозяйства

На сессии Бакинской недели климатической деятельности во вторник обсуждались вопросы финансирование сельского хозяйства.

Как сообщает Report, на сессии обсуждались проблемы в сфере продовольственной безопасности, рост парниковых выбросов в секторе АПК, снижения урожайности в связи с увеличением числа стихийных бедствий и другие вопросы, возникшие в связи с климатическими изменениями, влияющими на сектор АПК.

На сессии выступили исполнительный директор CGIAR Исмахане Элуафи, посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд, директор Платформы воздействия на изменение климата в CGIAR Адити Мукерджи, замглавы представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Азербайджану Анар Азимов, а также бывший генсек ООН ООН Пан Ги Мун в формате видеобращения.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"ndə kənd təsərrüfatına ayrılan maliyyə müzakirə edilib

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