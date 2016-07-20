На бакинских пляжах 23 владельца объектов привлечены к ответственности

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В целях обеспечения безопасности и охраны здоровья граждан страны и иностранцев на пляжах, в развлекательных центрах и других массовых местах отдыха людей были организованы группы из сотрудников Главного управления полиции города Баку, и на 86 объектах столицы проведены проверки по соблюдению санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм, требований законодательства о производственных и бытовых отходах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проверок были составлены протоколы в отношении владельцев 16 объектов в Хазарском и Сабунчинском районах, 4 объектов в Сураханском районе по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований законодательства о производственных и бытовых отходах), а в отношении 3 владельцев объектов - по ст. 266.3 (выброс отходов в непредусмотренные места), они привлечены к ответственности.

"В целях охраны здоровья граждан, профилактики инфекционных заболеваний и устранения антисанитарии на пляжах мероприятия будут продолжены до конца пляжного сезона", - говорится в сообщении МВД.