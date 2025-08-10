О нас

МВД обратилось к гражданам по поводу загрязнения окружающей среды

МВД обратилось к гражданам по поводу загрязнения окружающей среды Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по санитарно-гигиеническим правилам на освобожденных от оккупации территориях.
Экология
10 августа 2025 г. 16:45
МВД обратилось к гражданам по поводу загрязнения окружающей среды

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по санитарно-гигиеническим правилам на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), гражданам разъясняются требования закона, предоставляется необходимая информация по данному вопросу.

"Одной из главных задач каждого, кто живет, работает и приезжает с визитом в эти места, является ликвидация ущерба, нанесенных природе в течение 30 лет, и восстановление экологического баланса. Категорически недопустимо выбрасывать бытовые отходы куда попало, загрязнять окружающую среду, создавать угрозу чистой и нетронутой природе Карабаха", - говорится в сообщении.

МВД призывает всех выполнять свой гражданский долг, не выбрасывать мусор и отходы за пределы урн, сохранять в чистоте Карабах, ставший символом мира и спокойствия.

