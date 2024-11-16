Мустафа Тузджу: Борьба с изменением климата возможна благодаря региональному и международному сотрудничеству

Заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу, прибывший в Азербайджан для участия в COP29, заявил, что страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) будут координировать свою политику в соответствии с требованиями 'зеленой трансформации' и дел

Заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу, прибывший в Азербайджан для участия в COP29, заявил, что страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) будут координировать свою политику в соответствии с требованиями 'зеленой трансформации' и делиться опытом в этой области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Мустафа Тузджу отметил, что встретился с министрами экономики и торговли стран ОТГ. На встрече обсуждались вопросы окружающей среды, цифровой экономики и развития.

Заместитель министра напомнил, что между странами ОТГ, которые в последнее время стали значимой региональной интеграционной организацией, были подписаны соглашения об упрощении торговых процедур и цифровом экономическом партнерстве.

"В Баку мы подписали важное заявление. Страны-члены ОТГ будут координировать свои политики в соответствии с требованиями зеленой трансформации, делиться опытом в этой сфере и одновременно стремиться получить доступ к финансовым ресурсам для совместных действий в области зеленой трансформации и борьбы с изменением климата".

Он подчеркнул, что Турция обладает значительными возможностями и накопленным опытом, особенно в рамках Таможенного союза и в результате "зеленого законодательства" ЕС: "Турция хочет поделиться своим опытом с братскими странами".

Заместитель министра торговли Турции выразил удовлетворение тем, что COP29 проходит в Азербайджане: "Борьба с изменением климата возможна благодаря региональному и международному сотрудничеству. Мы хотим и ожидаем, что сотрудничество между странами ОТГ станет примером для других международных организаций".