Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев принял участие в заседании высокого уровня по раннему предупреждению и снижению риска бедствий в рамках Регионального экологического саммита (RES 2026), проходящего в Астане.

Как передает Report.

Он подчеркнул, что экстремальные погодные явления все чаще рассматриваются как один из ключевых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рисков.

По его словам, климатические угрозы продолжают усиливаться: рост температур, учащение экстремальных явлений и быстрое таяние ледников увеличивают риск наводнений, засух и других природных бедствий.

Бабаев отметил, что подобные процессы уже наблюдаются в Центральной Азии. Он предупредил, что отступление ледников создает новые угрозы, включая прорывы ледниковых озер, что приводит к наводнениям, затрагивающим как горные, так и низинные населенные пункты.

Представитель президента добавил, что в Азербайджане продолжается работа по усилению систем раннего предупреждения и мониторинга климатических рисков. По его словам, представление на COP29 первого Национального плана адаптации способствует более системному подходу к управлению рисками и координации мер реагирования.

Он также подчеркнул, что итоги COP постепенно смещают акцент с обсуждений на практическую реализацию мер - от расширения адаптационных усилий до запуска механизмов поддержки по вопросам потерь и ущерба.