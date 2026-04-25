    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

    Экология
    • 25 апреля, 2026
    • 22:58
    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

    Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев принял участие в заседании высокого уровня по раннему предупреждению и снижению риска бедствий в рамках Регионального экологического саммита (RES 2026), проходящего в Астане.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

    "Присоединился к заседанию высокого уровня по раннему предупреждению и снижению риска бедствий в рамках RES 2026 в Астане", - отметил Бабаев.

    Он подчеркнул, что экстремальные погодные явления все чаще рассматриваются как один из ключевых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рисков.

    По его словам, климатические угрозы продолжают усиливаться: рост температур, учащение экстремальных явлений и быстрое таяние ледников увеличивают риск наводнений, засух и других природных бедствий.

    Бабаев отметил, что подобные процессы уже наблюдаются в Центральной Азии. Он предупредил, что отступление ледников создает новые угрозы, включая прорывы ледниковых озер, что приводит к наводнениям, затрагивающим как горные, так и низинные населенные пункты.

    Представитель президента добавил, что в Азербайджане продолжается работа по усилению систем раннего предупреждения и мониторинга климатических рисков. По его словам, представление на COP29 первого Национального плана адаптации способствует более системному подходу к управлению рисками и координации мер реагирования.

    Он также подчеркнул, что итоги COP постепенно смещают акцент с обсуждений на практическую реализацию мер - от расширения адаптационных усилий до запуска механизмов поддержки по вопросам потерь и ущерба.

    COP29 Мухтар Бабаев Борьба с изменением климата
    Muxtar Babayev: Azərbaycanda erkən xəbərdarlıq sistemləri gücləndirilir

