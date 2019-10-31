Мухтар Бабаев: За продажу медвежатины в Габале "охотник" ответит перед государством

"В Азербайджане сократились факты содержания в частных домах или объектах общепита различных животных".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, общественность уже осведомлена об этом: "Если кто-то сталкивается с подобным фактом, он сообщает об этом и незамедлительно принимаются меры".

М.Бабаев также выразил отношение к информации в соцсетях, связанной с дикими животными: "К примеру, в Габале был задержан "охотник", торгующий медвежатиной, и ему придется ответить за это деяние перед обществом, государством. В этом большую роль сыграла общественность. Ведь он был установлен и задержан после того, как информация о нем распространилась в соцсетях. Общество и государство проявили в этом вопросе сплоченность, действовали сообща. Считаю, что так должно быть и впредь".