    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 15:04
    Мухтар Бабаев: Сотни тысяч людей переезжают в города из-за высыхания озера Урмия

    В Иране из-за высыхания озера Урмия сотни тысяч человек вынуждены переезжать в другие города.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По его словам, утрата водоемов, таких как озера и моря, вынуждает жителей не оставаться в деревнях, а переселяться именно в города, что приводит к их перенаселению:

    "Миллионы людей перебрались в города из-за потери работы. Более 80% Аральского моря - некогда крупнейшего озера между Узбекистаном и Казахстаном - высохло. Большинство жителей также переселились в города. Это показывает, что негативное воздействие климата напрямую вызывает миграцию, и это серьезная проблема".

    Бабаев отметил, что сотни тысяч людей мигрируют также во время наводнений:

    "Даже после восстановления пострадавших территорий люди редко возвращаются обратно, так как уже адаптируются к новой жизни. Города разрастаются, но уровень предоставляемых населению услуг при этом не улучшается".

    Muxtar Babayev: Urmiya gölünün quruması səbəbindən yüz minlərlə insan şəhərlərə köçür
    Mukhtar Babayev: Hundreds of thousands of people moving to cities due to drying of Lake Urmia

    Лента новостей