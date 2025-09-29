Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия нанесет большой ущерб туризму в будущем

Несмотря на многолетние предупреждения Азербайджана о снижении уровня воды в Каспийском море, сегодня последствия этой проблемы становятся все более очевидными.

Об этом Report заявил представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев.

По его словам, падение уровня воды в Каспии в будущем нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству, городской инфраструктуре, портам, а также туризму.

"Азербайджан не впервые поднимает вопрос о состоянии Каспийского моря. Снижение уровня воды неизбежно создаст трудности для прикаспийских стран, и мы говорим об этом уже много лет. Сегодня последствия становятся наглядными: например, в районе Приморского бульвара море заметно обмелело. Со временем это приведет к переселению людей из таких мест. Страдает биоразнообразие, гибнут живые организмы. Это серьезные и тяжелые последствия - и это лишь видимая часть проблемы. Представьте, сколько скрытых угроз остается за пределами нашего восприятия", - отметил М. Бабаев.

Он подчеркнул, что ключевой причиной снижения уровня воды является уменьшение стока рек: "За последние годы резко снизился уровень воды в Волге. Падение наблюдается и в других реках – Урале, Тереке, Самуре, Куре. Отсутствие межгосударственных соглашений по использованию водных ресурсов также ускоряет снижение уровня Каспия. К этому добавляется строительство крупных водохранилищ и интенсивное использование воды в сельском хозяйстве".

Представитель президента также отметил роль изменения климата, назвав его главным фактором данной проблемы.