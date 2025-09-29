Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия нанесет большой ущерб туризму в будущем

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 17:53
    Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия нанесет большой ущерб туризму в будущем

    Несмотря на многолетние предупреждения Азербайджана о снижении уровня воды в Каспийском море, сегодня последствия этой проблемы становятся все более очевидными.

    Об этом Report заявил представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев.

    По его словам, падение уровня воды в Каспии в будущем нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству, городской инфраструктуре, портам, а также туризму.

    "Азербайджан не впервые поднимает вопрос о состоянии Каспийского моря. Снижение уровня воды неизбежно создаст трудности для прикаспийских стран, и мы говорим об этом уже много лет. Сегодня последствия становятся наглядными: например, в районе Приморского бульвара море заметно обмелело. Со временем это приведет к переселению людей из таких мест. Страдает биоразнообразие, гибнут живые организмы. Это серьезные и тяжелые последствия - и это лишь видимая часть проблемы. Представьте, сколько скрытых угроз остается за пределами нашего восприятия", - отметил М. Бабаев.

    Он подчеркнул, что ключевой причиной снижения уровня воды является уменьшение стока рек: "За последние годы резко снизился уровень воды в Волге. Падение наблюдается и в других реках – Урале, Тереке, Самуре, Куре. Отсутствие межгосударственных соглашений по использованию водных ресурсов также ускоряет снижение уровня Каспия. К этому добавляется строительство крупных водохранилищ и интенсивное использование воды в сельском хозяйстве".

    Представитель президента также отметил роль изменения климата, назвав его главным фактором данной проблемы.

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması gələcəkdə turizmə böyük ziyan vuracaq
    President's envoy: Declining Caspian water levels to severely impact tourism

    Последние новости

    19:18

    Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

    В регионе
    19:12

    Министр: Треть учащийся не соответствует минимальным требованиям грамотности

    Наука и образование
    19:12

    АПБА обнаружило в партиях чипсов опасное превышение глутамата натрия

    Здоровье
    19:01

    Британские ВМС сообщили об обстреле судна у берегов Йемена

    Другие страны
    19:00

    Рэнди Коул: Азербайджанские выпускники вузов США важны для развития сотрудничества

    Внешняя политика
    18:56

    Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательства

    Наука и образование
    18:54
    Фото

    В Агдаме прошел фестиваль по профориентации молодежи

    Социальная защита
    18:49

    Еще один азербайджанский самбист завоевал медаль - ОБНОВЛЕНО - 3

    Индивидуальные
    18:48
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере медиа

    Медиа
    Лента новостей