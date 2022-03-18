О нас
Аудио новости

Мухтар Бабаев: ООН может помочь в очистке реки Охчучай

Мухтар Бабаев: ООН может помочь в очистке реки Охчучай ООН может оказать содействие в вопросе очищения от загрязнения водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана.
Экология
18 марта 2022 г. 15:02
Мухтар Бабаев: ООН может помочь в очистке реки Охчучай

ООН может оказать содействие в вопросе очищения от загрязнения водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

"Мы обсуждаем проблему реки Охчучай и на мировом масштабе и с местными представителями ООН. Мы стараемся на первом этапе предотвратить дальнейшее загрязнение реки Охчучай, а далее заняться очисткой уже загрязненных территорий. ООН может помочь нам в этом, поделившись своим самым лучшим опытом. Это и есть предмет наших дискуссий", - заявил М. Бабаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi