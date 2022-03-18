Мухтар Бабаев: ООН может помочь в очистке реки Охчучай

ООН может оказать содействие в вопросе очищения от загрязнения водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана.

ООН может оказать содействие в вопросе очищения от загрязнения водных ресурсов освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

"Мы обсуждаем проблему реки Охчучай и на мировом масштабе и с местными представителями ООН. Мы стараемся на первом этапе предотвратить дальнейшее загрязнение реки Охчучай, а далее заняться очисткой уже загрязненных территорий. ООН может помочь нам в этом, поделившись своим самым лучшим опытом. Это и есть предмет наших дискуссий", - заявил М. Бабаев.