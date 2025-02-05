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Мухтар Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата

Мухтар Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов.
Экология
5 февраля 2025 г. 17:28
Мухтар Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением президента М.Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата.

Напомним, Мухтар Бабаев возглавил Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в апреле 2018 года. Он также был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана IV и V созывов. В прошлом году был назначен президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по вопросам изменения климата (СОР29), которую принимал Азербайджан.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev dismissed as minister of ecology and natural resources
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev nazir vəzifəsindən azad edilib, Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi təyin olunub

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