Мухтар Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов.

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением президента М.Бабаев назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата.

Напомним, Мухтар Бабаев возглавил Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в апреле 2018 года. Он также был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана IV и V созывов. В прошлом году был назначен президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по вопросам изменения климата (СОР29), которую принимал Азербайджан.