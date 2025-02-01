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Мухтар Бабаев: Экопроекты с участием молодежи будут продолжены

Мухтар Бабаев: Экопроекты с участием молодежи будут продолжены Экологические проекты с участием молодежи будут продолжены.
Экология
1 февраля 2025 г. 14:05
Мухтар Бабаев: Экопроекты с участием молодежи будут продолжены

Экологические проекты с участием молодежи будут продолжены.

Об этом Report заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время акции по посадке деревьев, приуроченной ко Дню молодежи - 2 февраля.

Министр напомнил, что распоряжением президента Ильхама Алиева прошлый год был объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира": "В связи с этим был успешно реализован обширный план мероприятий. Благодаря активности молодежи мы достигли успешных результатов. Этот процесс продолжится".

М. Бабаев отметил, что сегодня представители молодежных организаций, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и представители ведомства посадили более тысячи деревьев, в основном сосну эльдарскую и оливковые деревья.

Министр также поздравил азербайджанскую молодежь и пожелал успехов в их дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Gənclərin iştirakı ilə həyata keçirilən ekoloji layihələr davam etdiriləcək

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