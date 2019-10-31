Министр: Водные ресурсы Азербайджана сократились

"Водные ресурсы Азербайджана составляют около 15% водных ресурсов Южного Кавказа. Наши водные ресурсы сократились в последние десятилетия, и, согласно международным климатическим моделям, существует вероятность дальнейшего сокращения водных ресурсов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По словам министра, уровень воды в нижнем течении реки Кура в различных пунктах на 20-100 см ниже, чем в 2018 году: "Уровень воды в Мингячевирском водохранилище только в октябре снизился на 33 см и в настоящее время составляет 68,54 м. (вместо 70,78 м. в октябре 2018 г.). Если по стране забор воды из всех источников составляет 12.8 млрд куб.м., то 3.6 млрд. куб.м. (28%) из них составляют потери. В бассейне реки Кура сократилась интенсивность дождей, что увеличивает риски изменения климата в регионах".