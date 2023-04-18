Министр: Необходимы срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан

Необходимо принять срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на школьном симпозиуме, посвященном теме изменения климата.
Министр сказал, что изменение климата является одной из актуальных проблем: "Эта проблема влияет не только на окружающую среду, но и на экономику и общество в целом. Мы уже наблюдаем последствия глобального потепления. Изменение климата стало причиной участившихся стихийных бедствий, изменения уровня моря и аномальных погодных условий".
М.Бабаев подчеркнул, что отрадно видеть школьников, заинтересованных в решении актуальных проблем, связанных с изменением климата: "Вы являетесь движущей силой в деле борьбы с экологическими проблемами будущих поколений. Используйте свою энергию, творческий потенциал и инновационные идеи в этом важном деле. У нас достаточно возможностей для того, чтобы построить более устойчивое будущее для нас самих и нашей планеты".