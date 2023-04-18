Министр: Необходимы срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан

Необходимо принять срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан.

Необходимо принять срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на школьном симпозиуме, посвященном теме изменения климата.

Министр сказал, что изменение климата является одной из актуальных проблем: "Эта проблема влияет не только на окружающую среду, но и на экономику и общество в целом. Мы уже наблюдаем последствия глобального потепления. Изменение климата стало причиной участившихся стихийных бедствий, изменения уровня моря и аномальных погодных условий".

М.Бабаев подчеркнул, что отрадно видеть школьников, заинтересованных в решении актуальных проблем, связанных с изменением климата: "Вы являетесь движущей силой в деле борьбы с экологическими проблемами будущих поколений. Используйте свою энергию, творческий потенциал и инновационные идеи в этом важном деле. У нас достаточно возможностей для того, чтобы построить более устойчивое будущее для нас самих и нашей планеты".