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Министр: Необходимы срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан

Министр: Необходимы срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан Необходимо принять срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан.
Экология
18 апреля 2023 г. 10:53
Министр: Необходимы срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан

Необходимо принять срочные меры для уменьшения воздействия климатических изменений на Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на школьном симпозиуме, посвященном теме изменения климата.

Министр сказал, что изменение климата является одной из актуальных проблем: "Эта проблема влияет не только на окружающую среду, но и на экономику и общество в целом. Мы уже наблюдаем последствия глобального потепления. Изменение климата стало причиной участившихся стихийных бедствий, изменения уровня моря и аномальных погодных условий".

М.Бабаев подчеркнул, что отрадно видеть школьников, заинтересованных в решении актуальных проблем, связанных с изменением климата: "Вы являетесь движущей силой в деле борьбы с экологическими проблемами будущих поколений. Используйте свою энергию, творческий потенциал и инновационные идеи в этом важном деле. У нас достаточно возможностей для того, чтобы построить более устойчивое будущее для нас самих и нашей планеты".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "İqlim dəyişikliklərinin ölkəmizə təsirlərini azaltmaq və ona uyğunlaşmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görməliyik"

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