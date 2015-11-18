​Министр Гусейн Багиров проккоментировал охоту арабских принцев в Азербайджане

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов серьезно контролирует вопросы, связанные с охотой.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

По его словам, находящаяся под контролем и регулируемая охота в определенной степени служит обогащению биоразнообразия: "Допустим, что в результате деятельности человека баланс был нарушен, популяция какого-то вида возросла и, например, в природе нет хищников, уничтожающих данный вид. Этот вопрос не регулируется природой, а с помощью охоты это возможно. К примеру, в северо-западной зоне Азербайджана на северо-западных предгорьях Большого Кавказа создано охотничье хозяйство. Поэтому во время охоты на горных козлов добыча охотников может быть эффективной. Как бы то ни было парадоксально, численность животных на этих территориях растет, так как здесь производится контроль, принимаются защитные меры, ведется разъяснительная работа с местным населением. Однако, встречаются и другие явления. Мы сторонники того, чтобы все это проводилось в рамках законов Азербайджана, традиций, и чтобы охота велась на основе лицензии. Будь то арабский или африканский принц, они должны охотиться в соответствии с законом".