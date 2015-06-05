​Министр экологии Азербайджана вынес строгое предупреждение охотникам

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейн Багиров строго предупредил охотников в связи с началом охотничьего сезона, сообщает Report.

"Пусть охотники не думают, что если начался сезон, то контроль ослабеет. Пусть они будут уверенными, что будет вестись борьба с незаконной охотой. В случае необходимости будут применены самые жесткие меры", - заявил Г.Багиров журналистам в пятницу.

По его словам, главной целью сезона является не нанесение ущерба биоразнообразию, а наоборот сохранение баланса ареала вымирающих видов посредством охоты.

"Охота состоит не только из охотничьего азарта. Естественно, здесь должны присутствовать взаимные (с государством - ред.) интересы", - отметил глава ведомства.

Комментируя вопрос вырубки деревьев, Г.Багиров подчеркнул, что данный вопрос остается на повестке дня.

По его словам, уровень вырубки деревьев сегодня резко снизился и уже не является серьезной экологической проблемой.

"Потому что в райцентрах, можно сказать, лес не используется в качестве топлива. С другой стороны, усиление мероприятий по защите и предпринятые строгие меры показали себя достаточно эффективно", - сказал министр.

Он подчеркнул, что наряду с этим мебельная промышленность перестала использовать местное сырье и стала ввозить его из-за рубежа, в результате чего можно наблюдать тенденцию снижения вырубки леса.

Министр также назвал две основные причины вырубки: "В первую очередь это связано с отсутствием топлива в горных деревнях. Вы знаете, что этот вопрос нельзя решить посредством запрета. Мы стараемся определить рамки для решения этого вопроса. С другой стороны – это сжигание угля в ресторанах в центральных регионах республики. На данный момент наша основная задача – решение данных вопросов", - пояснил глава ведомства.