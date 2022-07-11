Министр: Эффективное использование воды может спасти нас от всех рисков и вызовов

"Граждане должны проявлять интерес к эффективному использованию воды".

"Граждане должны проявлять интерес к эффективному использованию воды".

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в интервью REAL TV.

По его словам, Азербайджан является одной из стран, испытывающих нехватку воды: "К сожалению, мы еще не достигли желаемых результатов в использовании воды. Сегодня более 90% объема воды в стране используется для сельского хозяйства в регионах".

Министр отметил, что среди основных целей - ведение учета воды, ее правильное распределение, рациональное использование фермерами на местах: "К сожалению, сегодня в стране по-прежнему в использовании воды применяются старые методы. Но предпринятые 3-4 года назад меры дают положительный результат. К счастью, в этом году реки были полноводными. Эффективное использование воды может спасти нас от всех рисков и вызовов. Вся скоординированная работа направлена именно на эту цель. Сегодня эта сфера строго контролируется".