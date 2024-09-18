Министр: Будет подготовлен паспорт памятника природы Алинджадаг в Нахчыване

Паспорт памятника природы Алинджадаг в Нахчыванской Автономной республике будет включать план местности, фотографию общего вида и соответствующие акты.

Паспорт памятника природы Алинджадаг в Нахчыванской Автономной республике будет включать план местности, фотографию общего вида и соответствующие акты.

Об этом нахчыванскому бюро Report сказал министр экологии и природных ресурсов НАР Ханлар Мустафаев.

Министр отметил, что в Автономной Республике насчитывается около 15 памятников природы: "В этот список уже добавлен новый памятник. Постановлением Кабинета министров № 418 от 9 сентября 2024 года горе Алинджа присвоен статус природного памятника республиканского значения.

Мустафаев добавил, что на территории природного памятника будет введен режим особой охраны, а также будет размещен информационный щит, данные об охраняемых редких видах флоры и фауны.