Министерство: Вчера высота снежного покрова в Баку достигла 29 см

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 1 февраля до утра 2 февраля на территории страны сохранялась нестабильная погода, выпал снег, местами интенсивный.

Количество выпавших вчера осадков в Баку и Абшеронском полуострове составило 0.3-6 мм, на Большом Кавказе 0.3-8, на Малом Кавказе 1-2, Нахчыванской АР 0.6-1, Лянкяран-Астаринской зоне 3-25, в центрально-низменных районах 2-14 мм, в Газах-Гянджинской зоне 0-4 мм.

Высота снежного покрова в Баку и на Абшеронском полуострове: Баку 29, Маштаге 118, Забрате 17, Пираллахы 2, на Большом Кавказе: Сарыбаше (Гах) 67, Шемахе 28, Шеки, Кышчае 27, Исмаиллы 20, Алтыагадже 18, Огузе, Габале 13, Губе 11, Загатале 10 Халтане 9, Гусарах, Хачмазе, Балакяне 6, Шабране 3 см, в Лянкяран-Астаринской зоне: Рваруде 70, Лерике 59, Ярдымлы 32, Гёктепе 21, Лянкяране 17, Билясуваре 12, Астаре 6 см, на Малом Кавказе: Дашкясане 21, Гедабеке 16, Гёйгёле 10 см, в Нахчыванской АР: Агдере 64, Шахбузе, Нахчыване 32, Шаруре 27 см, Ордубаде 3 см, в центрально-низменных районах: Бейлагане 24, Имишли 15, Зардабе, Сабирабаде 10, Тертере, Гёйчае 8, Мингячевире 3, Сальяне 2 см, Кюрдамире 1 см, в Газах-Гянджинской зоне: Товузе 20, Агстафе 10, Шамкире 7, Гяндже 3, Нафталане 1 см.

Минимальная температура воздуха 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1-3°С мороза, в низменных районах - 1-5°С мороза, в горных районах - 10-13°С мороза, в Нахчыванской АР - 7-16°С мороза.