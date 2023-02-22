О нас

Министерство: В Лачыне насчитывается 40 месторождений полезных ископаемых

Министерство: В Лачыне насчитывается 40 месторождений полезных ископаемых В Лачыне имеется 40 месторождений полезных ископаемых, и ведется мониторинг с целью минимизации ущерба природе при эксплуатации месторождений полезных ископаемых.
Экология
22 февраля 2023 г. 18:48
Министерство: В Лачыне насчитывается 40 месторождений полезных ископаемых

В Лачыне имеется 40 месторождений полезных ископаемых.

Об этом сообщил сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Азер Шукуров командированному в Лачын сотрудникку Report.

По его словам, в настоящее время ведется мониторинг с целью минимизации ущерба природе при эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

Отметив, что 5 апреля состоится очередной аукцион, представитель учреждения добавил, что координаты месторождений на освобожденных от оккупации территориях были переданы ANAMA, чтобы им был предоставлен доступ к этим территориям: "Наши двери открыты для каждого предпринимателя, который хочет построить новую производственную площадку. Мы можем информировать предпринимателей о координатах месторождений полезных ископаемых, их химическом составе и ряде других деталей”.

”Лачын богат в основном строительными материалами, известняком, облицовочным камнем, месторождениями полудрагоценных камней, а также месторождениями ртути " - добавил А.Шукуров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik rəsmisi: "Laçında 40 faydalı qazıntı yatağı mövcuddur”

Самое важное

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
18 февраля 2023 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi