Министерство: В Лачыне насчитывается 40 месторождений полезных ископаемых

В Лачыне имеется 40 месторождений полезных ископаемых, и ведется мониторинг с целью минимизации ущерба природе при эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

В Лачыне имеется 40 месторождений полезных ископаемых.

Об этом сообщил сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Азер Шукуров командированному в Лачын сотрудникку Report.

По его словам, в настоящее время ведется мониторинг с целью минимизации ущерба природе при эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

Отметив, что 5 апреля состоится очередной аукцион, представитель учреждения добавил, что координаты месторождений на освобожденных от оккупации территориях были переданы ANAMA, чтобы им был предоставлен доступ к этим территориям: "Наши двери открыты для каждого предпринимателя, который хочет построить новую производственную площадку. Мы можем информировать предпринимателей о координатах месторождений полезных ископаемых, их химическом составе и ряде других деталей”.

”Лачын богат в основном строительными материалами, известняком, облицовочным камнем, месторождениями полудрагоценных камней, а также месторождениями ртути " - добавил А.Шукуров.