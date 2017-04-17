Министерство: Распоряжение касательно строительства в Ясамальском районе было отдано ИВ Баку

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ ООО "Промышленно-строительная корпорация А-3" ("A-3 Sənaye Tikinti Korporasiyası") в принудительном порядке поручено обеспечить охрану 27 деревьев, оставшихся на территории "Дома охотников", расположенного на проспекте Метбуат, 29 в Ясамальском районе. Территория взята под контроль.

Об этом Report заявил заведующий сектором департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мирзоев.

"13 апреля на "горячую линию" МЭПР поступила информация об уничтожении зеленых насаждений на территории Общественного объединения "Дом охотников" на проспекте Метбуат, 29. Информация была сразу же расследована нашими сотрудниками. В результате осмотра территории было установлено о нанесении биологического ущерба 27 деревьям различных видов, а также вырубке 54 деревьев диаметром 12-44 см, в числе которых были сосна, тутовое дерево и пр.", - добавил он.

По словам Р.Мирзоева, в ходе расследования выяснилось, что на основе соответствующего распоряжения Исполнительной власти города Баку на данной территории был выделен участок под строительство и ООО "Промышленно-строительная корпорация А-3" приступила к строительным работам: "Эти лица приступили к сносу, не учитывая того, что на территории множество зеленых насаждений. Также не было получено заключение экспертизы в соответствующем порядке от министерства экологии и природных ресурсов. По этой причине в отношении ООО "Промышленно-строительная корпорация А-3" были составлены акт и протокол за ущерб, нанесенный ими природе, и был установлен штраф в размере 80 760 манатов. В то же время, в соответствии с несколькими статьями Кодекса административных правонарушений, указанное ООО было оштрафона на около 50 000 манатов. Кроме того, было обращено в соответствующие правоохранительные и судебные органы. В целом, ООО оштрафовано на 130 760 манатов".

Напомним, что согласно информации, распространенной 15 апреля пресс-службой президента, по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ясамальском районе на территории "Дома охотников", расположенного на проспекте Метбуат, приостановлено строительство жилого здания. Причиной этого стала незаконная вырубка компанией, ведущей строительство, 54 деревьев на данной территории и полное уничтожение зеленых насаждений. Согласно информационному табло на месте строительства, по указанному адресу в Ясамальском районе осуществлялось строительство жилого и торгового центра "Беюк Плаза". Однако компания, ведущая строительство, нарушив действующие законы, незаконно уничтожила с применением тяжелой техники деревья на этой территории. Проблема вызвала серьезную озабоченность жильцов прилегающих зданий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко отреагировал на беззаконие и вырубку деревьев в ходе ведения строительства на этой территории, дал указание срочно приостановить строительные работы, взять проблему под контроль и изучить ее.