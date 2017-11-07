Министерство провело рейды в нескольких районах, обнаружены незаконно приобретенные лесоматериалы

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов 2-5 ноября провело рейды с целью предотвращения на территории страны случаев незаконного приобретения местных лесоматериалов, перевозки, использования в деревообрабатывающих цехах, а также изготовления и продажи древесного угля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, во время рейдов в Огузском районе были задержаны автомобили марок "ЗИЛ", "КАМАЗ", "УАЗ", "Урал", "ГАЗ-53", "ГАЗ-66" и обнаружены 47,58 кубометра незаконно приобретенных лесоматериалов из дуба, бука, граба и тополя. В то же время на 25 придворовых участках в селах Падар, Синджан, Халхалгышлаг, Арманат, Таифли, Галынчаг, Чеманлы и Моллалы обнаружены ямы для изготовления древесного угля и 114,9 кубометра незаконных лесных материалов.

Во время рейдов в Исмаиллинском районе были задержаны автомобили марок "ЗИЛ", "КАМАЗ", "Газель", "ГАЗ-53" и "ГАЗ-24" с незаконными лесоматериалами и изготовленными из лесоматериалов ящиками. Незаконная реализация лесоматериалов также была обнаружена в Гейчайском районе.

Во время рейдов в Габалинском районе на 5 придворовых участках были обнаружены ямы для изготовления древесного угля и 7,96 кубометра незаконных лесных материалов.

По фактам в отношении виновных были составлены акты и протоколы, незаконно приобретенные лесоматериалы изъяты в качестве вещественного доказательства. В отношении виновных принимаются меры в соответствии с законом.

В настоящее время рейды продолжаются.