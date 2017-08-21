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    Министерство оштрафовало уничтожившего в Имишли тамарисковые кусты на 2 тыс. манатов

    За уничтожение растений применен штраф за урон в размере 640 манатов© Eco.gov.az

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Оштрафовано лицо, уничтожившее тамарисковые кусты.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, на "горячую линию" министерства поступила жалоба от жителя села Кюрдмахмудлу Имишлинского района Гошгара Ахмедова в связи с уничтожением тамарисковых кустов вокруг оросительного канала.

    Сотрудники местной структуры министерства рассмотрели жалобу на месте.

    Во время осмотра территории было обнаружено, что кусты были смяты трактором и вырваны с корнем.

    Расследование установило, что тамарисковые кусты были уничтожены жителем села Шахмели Ахмедовым. В отношении правонарушителя по факту был составлен протокол. За административный проступок Ш. Ахмедов был оштрафован на 2000 манатов и применен штраф за урон в размере 640 манатов.

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