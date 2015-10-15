Министерство оштрафовало незаконно охотившегося в Азербайджане гражданина Сирии

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На территории национального парка Аг-гёль сотрудниками парка были задержаны гражданин Сирии Имад Алабарсан Хлайл и гражданин Азербайджана Рамиль Агаев, собиравшиеся охотиться.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, при осмотре автомобиля нарушителей марки "Нива" с государственным номерным знаком Az 10-PE-901 обнаружены и изъяты 1 бинокль, корзина для птиц и охотничьи приспособления.

По факту в соответствии с требованиями законодательства был составлен акт и протокол и конфискованы приспособления для охоты. В связи с нарушением требований закона "О животном мире" правонарушители оштрафованы на 2600 манатов согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.