Министерство: Осадки в Азербайджане прекратятся со 2 февраля

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Осадки в Азербайджане прекратятся со 2 февраля.

Об этом заявила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что наблюдаемая в настоящее время нестабильная погода сохранится в течение дня и завтра: "Днем 2 февраля в большинстве районов осадков не будет. В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня и завтра ожидаются осадки, временами интенсивные. 2 февраля в основном без осадков".

По словам заместителя директора, минимальная температура сегодня составит 0-4 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла: "Сегодня с утра на территории страны идет снег, который будет наблюдаться в течение дня, местами снег будет интенсивный. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер".