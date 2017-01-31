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    Министерство: Осадки в Азербайджане прекратятся со 2 февраля

    Гюльшад Мамедова: В течение дня ожидается снег, временами интенсивный

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Осадки в Азербайджане прекратятся со 2 февраля.

    Об этом заявила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она отметила, что наблюдаемая в настоящее время нестабильная погода сохранится в течение дня и завтра: "Днем 2 февраля в большинстве районов осадков не будет. В Баку и на Абшеронском полуострове сегодня и завтра ожидаются осадки, временами интенсивные. 2 февраля в основном без осадков".

    По словам заместителя директора, минимальная температура сегодня составит 0-4 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла: "Сегодня с утра на территории страны идет снег, который будет наблюдаться в течение дня, местами снег будет интенсивный. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер".

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