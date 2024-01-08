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Министерство обратилось к гражданам в связи с ухудшением погодных условий

Министерство обратилось к гражданам в связи с ухудшением погодных условий Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению в связи с изменением погодных условий на территории страны.
Экология
8 января 2024 г. 16:03
Министерство обратилось к гражданам в связи с ухудшением погодных условий

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению в связи с изменением погодных условий на территории страны.

Как сообщает Report, пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова призвала граждан соблюдать осторожность в ветреную погоду.

"В связи с ветреными погодными условиями мы рекомендуем гражданам соблюдать осторожность и держаться подальше от строительных площадок и высоких деревьев, а также не парковать автомобили под деревьями", - заявила она.

Пресс-секретарь добавила, что информацию об ожидаемых погодных условиях можно получить на сайте meteo.az.

Отметим, что 10 января погодные условия на территории Азербайджана резко изменятся, будет преобладать сильный северо-западный ветер, скорость которого составит 18-23 м/с, временами усилится до 25-28 м/с, ночью в некоторых частях Абшеронского полуострова порывы ветра будут достигать 30-33 м/с.

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