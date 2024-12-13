Министерство обратилось к населению в связи с ожидаемым усилением ветра

Министерство экологии и природных ресурсов обратились к населению в связи с ожидаемыми на территории страны неблагоприятными погодными условиями.

Министерство экологии и природных ресурсов обратилось к населению в связи с ожидаемыми на территории страны неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили Report в министерстве, с вечера 13 декабря до второй половины дня 14-го декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия.

В связи с прогнозируемым сильным ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова рекомендовала гражданам соблюдать осторожность в связи с усилением ветра: "Рекомендуем гражданам отслеживать информацию о погоде, соблюдать осторожность в ветреную погоду, не стоять и не парковать транспортные средства под высокими деревьями, строго соблюдать правила безопасности".