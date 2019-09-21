Министерство экологии предупредило об ухудшении погоды

Министерство Экологии и природных ресурсов предупредило об изменении погоды на территории страны с 21-го сентября.

Руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова заявила в Report, что завтра утром в стране ожидается изменение погоды.

По ее словам, северный ветер в Баку и на Апшероне усилится в первой половине дня. Самый сильный ветер будет наблюдаться днем и вечером. Максимальная скорость ветра дойдет до 30-35 м / с.

"Из-за сильных ветров мы призываем наших граждан проявлять осторожность. Есть вероятность обрушения больших деревьев и веток. Поэтому мы советуем нашим гражданам быть осторожными, не стоять под деревьями, не парковать машины под деревьями. Не позволяйте детям выходить во двор без присмотра при сильном ветре", говорится в уведомлении.